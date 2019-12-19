Плавучая атомная электростанция подключена к энергосети Чукотки

19.12.19 12:24

© РИА Новости. Павел Львов

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа, сообщает АО "Концерн Росэнергоатом".

Ранее комиссия дальневосточного управления Ростехнадзора выдала разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки плавучего энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов", было получено разрешение на его подключение к северным электросетям АО "Чукотэнерго".

Включение генераторов ПЭБ в сеть осуществлено после синхронизации с параметрами береговой сети. Подключение к тепловым сетям Певека будет произведено в 2020 году.

"Сегодня произошло историческое событие - осуществлено первое включение генераторов ПЭБ "Академик Ломоносов" в сеть. Таким образом, сделан важнейший шаг на пути к развитию Певека как новой энергетической столицы региона, опорного пункта освоения Западной Чукотки и ключевого звена Северного морского пути. Основная задача текущего года успешно выполнена, а задача на следующий 2020 год - выполнить сдачу ПАТЭС в промышленную эксплуатацию", - заявил гендиректор "Росэнергоатома" Андрей Петров, которого цитирует пресс-служба.

После ввода ПАТЭС в эксплуатацию количество действующих атомных станций России вырастет с 10 до 11. Кроме того, впервые в истории отечественной атомной энергетики сразу две действующих АЭС (ПАТЭС и Билибинская АЭС) будут находиться на территории одного субъекта Федерации.

В перспективе ПАТЭС должна заменить выводимые из эксплуатации генерирующие мощности Чаун-Билибинского энергоузла - Чаунскую ТЭЦ в Певеке и Билибинскую АЭС в Билибино.

ПАТЭС "Академик Ломоносов" мощностью 70 МВт предназначена для выработки и выдачи потребителям тепла и электрической энергии, также может использоваться для опреснения морской воды. Станция оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал.ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме.

Энергопуск первой реакторной установки на ПЭБ "Академик Ломоносов" состоялся в декабре 2018 года. Главный этап пусковых операций - комплексные испытания ядерной энергетической установки ПЭБ - стартовали 25 ноября.