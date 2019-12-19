Путин: отменять "плоские тарифы" Аэрофлота на Дальний Восток не планируется

19.12.19 12:39

© РИА Новости. Александр Вильф

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Отменять "плоские тарифы" "Аэрофлота" на Дальний Восток пока не планируется, заявил президент РФ Владимир Путин на 15-й ежегодной пресс-конференции.

"Что касается "плоских тарифов", никто не собирается их отменять. "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), он просто так немножко нагнетает, выдавливая из правительства деньги на организацию этих полетов. Мы будем это делать и дальше", - сказал Путин.

"Более того, это программа расширяется - не только за счет Дальнего Востока, но и за счет других регионов. Но, в целом, конечно, нам просто чего нужно добиваться? Роста доходов граждан, которые растут у нас очень медленно, и снижения издержек при перевозках. Таким образом, можно будет снижать и тарифы. Но пока глобальных изменений не наступило, эти программы будут продолжаться", - заверил президент.

"Плоские", то есть не меняющиеся в течение года тарифы, "Аэрофлот" ввел в 2015 году, в прошлом году к программе присоединилась его дочерняя авиакомпания "Россия". В настоящее время тарифы действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Симферополь, Калининград. Тариф "Аэрофлота" в города ДФО и обратно - 25 тыс. руб., "России" - 22 тыс. руб. Это значительно ниже себестоимости этих рейсов, которые не субсидируются государством - убытки от них покрываются за счет более доходных маршрутов "Аэрофлота".

Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев заявил в августе, что, по его мнению, компания должна постепенно уходить от "плоских" тарифов, поскольку эта программа убыточна и в целом является нерыночной мерой. Позднее о необходимости реформирования системы заявил и глава Минтранса РФ, председатель совета директоров "Аэрофлота" Евгений Дитрих, который назвал ее "тормозом, сдерживающим развитие перевозок на Дальний Восток".