РЖД через год запустят "Ласточки" между Новосибирском и Барнаулом

19.12.19 12:28

© РИА Новости. Евгений Биятов

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Западно-Сибирская железная дорога (ЗСЖД, филиал ОАО "РЖД") рассчитывает в декабре 2020 года запустить в эксплуатацию два первых в Сибири электропоезда "Ласточка", сообщил начальник ЗСЖД Александр Грицай журналистам в Новосибирске в четверг.

"Сегодня рассматривается несколько вариантов обновления подвижного состава, в том числе, как минимум, рассчитываем на то, что два состава поездов "Ласточка" будут запущены примерно в это же время в следующем году между нашими столицами регионов - Новосибирском и Барнаулом", - сказал он.

Как сообщил в свою очередь губернатор Новосибирской области Андрей Травников, приобретаться составы будут без участия регионального бюджета.

"Нет, это не пригородное сообщение, поэтому нет", - сказал Травников, отвечая на вопрос о возможном софинансировании покупки регионом.

В пресс-службе ЗСЖД "Интерфаксу" уточнили, что сейчас специалисты компании проводят работу по решению вопросов, связанных с эксплуатацией поездов "Ласточка", их техническим обслуживанием, ремонтом, разработкой финансовой модели. "По результатам работы транспортный продукт будет представлен региональным органам власти", - сказали в пресс-службе.

В сентябре ЗСЖД провела демонстрационные тестовые поездки "Ласточек" между Новосибирском, Омском, Барнаулом и Томском и теперь обсуждает с региональными властями условия их приобретения.

Заместитель начальника Западно-Сибирской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Алексей Булгаков в конце ноября сообщил журналистам, что власти Новосибирской области и Алтайского края проявляют большой интерес к проекту. Стоимость одного состава, по его словам, составит 500-600 млн рублей. На направление Новосибирск - Барнаул их потребуется закупить три (два в эксплуатацию, один в резерв). Финансовая модель приобретения и эксплуатации поездов не раскрывалась.

Вместе с тем, знакомый с ситуацией источник ранее сообщал "Интерфаксу", что рассматривается вариант, при котором РЖД купят "Ласточек", а пригородные пассажирские компании "Экспресс-Пригород" (Новосибирск) и "Алтай-Пригород" (Барнаул), находящиеся в совместной собственности РЖД и регионов, возьмут их в аренду. Аналогичная практика аренды сейчас применяется на других маршрутах пригородного сообщения в регионах.

Состав скоростного пассажирского электропоезда "Ласточка" состоит из пяти вагонов, его общая длина 130 метров, максимальная скорость составляет 160 км/ч. "Ласточки" производит совместное предприятие немецкого концерна Siemens и группы "Синара" Дмитрия Пумпянского - ООО "Уральские локомотивы".