Бюджет-2020 Воронежской области утвержден с дефицитом 0,5% от расходов

19.12.19 12:30

© РИА Новости. Михаил Мордасов

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Депутаты Воронежской областной думы на заседании в четверг приняли в окончательном чтении законопроект о бюджете региона на 2020 год, сообщает пресс-служба парламента.

Доходы областной казны утверждены в размере 123,644 млрд рублей, расходы - 124,219 млрд рублей, дефицит - 575 млн рублей. Таким образом дефицит составил 0,46% от расходов.

Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, бюджет 2020 года - "выверенный и максимально сбалансированный документ". При его формировании особое внимание уделялось повышению эффективности бюджетных расходов и концентрации финансовых ресурсов на реализации приоритетных направлений государственной политики.

"Объемы бюджетных ассигнований спланированы также с учетом выполнения требований федерального законодательства по повышению минимального размера оплаты труда, повышения зарплат "указным" ("майские" указы президента РФ - ИФ) категориям бюджетников, ежегодной индексации с 1 октября зарплаты работников бюджетной сферы, не поименованных в "майских" указах, а также доведения уровня оплаты труда работников противопожарной службы области в 2020 году до 32 тыс. рублей в месяц", - отметил Нетесов.

Кроме того, по его словам, в процессе бюджетной росписи были учтены в полном объеме средства на реализацию нацпроектов и зарезервированы средства на модернизацию первичного звена здравоохранения в соответствие с приоритетами, определенными Перечнем поручений президента РФ. В документе также были учтены предложения депутатов регионального парламента.

Расходы бюджета на 98% сформированы по программно-целевому принципу в рамках 25 госпрограмм области. По ряду социальных направлений они вырастут очень существенно. Так, финансирование госпрограммы "Развитие здравоохранения" запланированы в объеме более 28,1 млрд рублей, что почти на 7,5 млрд больше, чем в текущем году.

На мероприятия в рамках развития системы образования будет направлено 27,8 млрд рублей, что более чем на 1,2 млрд рублей больше уровня текущего года. Выделение дополнительного финансирования в 2020 году в связи с ростом числа обучающихся и воспитанников в школах и детсадах региона и ростом заработной платы педагогических работников. Кроме того в 2020 году также предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство объектов образования в сумме 4,3 млрд рублей.

Что касается госпрограммы "Социальная поддержка граждан", то здесь также наблюдается существенный рост расходов - с 15,8 млрд рублей в 2019 году до 17,9 млрд в 2020 году. Увеличение связано, в том числе, с установлением новой меры соцподдержки в виде единовременной выплаты в размере 200 тыс. рублей при рождении второго ребенка и увеличением размера регионального маткапитала до 150 тыс. рублей.

На развитие транспортной системы в 2020 году направят около14,9 млрд рублей. В том числе, в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (около 3,8 млрд рублей).

На развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Воронежской области в 2020 году направят почти 9,7 млрд рублей.

На развитие жилищно-коммунальной отрасли в будущем году направят почти 1,3 млрд рублей (рост ассигнований по сравнению с текущим годом почти на 53%). Такое значительное увеличение обусловлено, в том числе, выделением дополнительных средств (450 млн рублей) на реализацию мероприятий по проведению капремонта общего имущества многоквартирных домов и компенсацию выпадающих доходов региональному оператору по обращению с отходами (350 млн рублей).