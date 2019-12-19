|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
19.12.19 12:30
Бюджет-2020 Воронежской области утвержден с дефицитом 0,5% от расходов
Доходы областной казны утверждены в размере 123,644 млрд рублей, расходы - 124,219 млрд рублей, дефицит - 575 млн рублей. Таким образом дефицит составил 0,46% от расходов.
Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, бюджет 2020 года - "выверенный и максимально сбалансированный документ". При его формировании особое внимание уделялось повышению эффективности бюджетных расходов и концентрации финансовых ресурсов на реализации приоритетных направлений государственной политики.
"Объемы бюджетных ассигнований спланированы также с учетом выполнения требований федерального законодательства по повышению минимального размера оплаты труда, повышения зарплат "указным" ("майские" указы президента РФ - ИФ) категориям бюджетников, ежегодной индексации с 1 октября зарплаты работников бюджетной сферы, не поименованных в "майских" указах, а также доведения уровня оплаты труда работников противопожарной службы области в 2020 году до 32 тыс. рублей в месяц", - отметил Нетесов.
Кроме того, по его словам, в процессе бюджетной росписи были учтены в полном объеме средства на реализацию нацпроектов и зарезервированы средства на модернизацию первичного звена здравоохранения в соответствие с приоритетами, определенными Перечнем поручений президента РФ. В документе также были учтены предложения депутатов регионального парламента.
Расходы бюджета на 98% сформированы по программно-целевому принципу в рамках 25 госпрограмм области. По ряду социальных направлений они вырастут очень существенно. Так, финансирование госпрограммы "Развитие здравоохранения" запланированы в объеме более 28,1 млрд рублей, что почти на 7,5 млрд больше, чем в текущем году.
На мероприятия в рамках развития системы образования будет направлено 27,8 млрд рублей, что более чем на 1,2 млрд рублей больше уровня текущего года. Выделение дополнительного финансирования в 2020 году в связи с ростом числа обучающихся и воспитанников в школах и детсадах региона и ростом заработной платы педагогических работников. Кроме того в 2020 году также предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство объектов образования в сумме 4,3 млрд рублей.
Что касается госпрограммы "Социальная поддержка граждан", то здесь также наблюдается существенный рост расходов - с 15,8 млрд рублей в 2019 году до 17,9 млрд в 2020 году. Увеличение связано, в том числе, с установлением новой меры соцподдержки в виде единовременной выплаты в размере 200 тыс. рублей при рождении второго ребенка и увеличением размера регионального маткапитала до 150 тыс. рублей.
На развитие транспортной системы в 2020 году направят около14,9 млрд рублей. В том числе, в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (около 3,8 млрд рублей).
На развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Воронежской области в 2020 году направят почти 9,7 млрд рублей.
На развитие жилищно-коммунальной отрасли в будущем году направят почти 1,3 млрд рублей (рост ассигнований по сравнению с текущим годом почти на 53%). Такое значительное увеличение обусловлено, в том числе, выделением дополнительных средств (450 млн рублей) на реализацию мероприятий по проведению капремонта общего имущества многоквартирных домов и компенсацию выпадающих доходов региональному оператору по обращению с отходами (350 млн рублей).
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket