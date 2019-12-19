Путин призвал увеличить число предприятий по переработке мусора в РФ

19.12.19 12:42

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно нарастить количество мусороперерабатывающих предприятий в России.

"Кроме всего прочего, нам нужно развивать отрасль с точки зрения строительства предприятий. Они уже строятся. Количество предприятий должно быть увеличено по переработке этих отходов", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг.

Вместе с тем он подчеркнул, что параллельно нужно вести разъяснительную работу с гражданами.

"Тоже людям нужно объяснять, что это за предприятия, как они будут работать, каков ущерб и будет ли ущерб для окружающей среды и создадут ли они какие-то проблемы для людей", - сказал глава государства.

Путин также заявил о том, что рост тарифов на вывоз мусора в России должен быть прозрачным и понятным для людей.

"Люди, конечно, возмущаются - я воспользуюсь вашим вопросом - ростом тарифов. Не было никогда отдельной строчки по бытовым отходам. Теперь она появилась - и сразу многократно выросла. Это нужно объяснять. Для того, чтобы объяснить, откуда взялись эти цифры, нужно, чтобы это все было прозрачно", - сказал Путин в ходе пресс-конференции в четверг.

По словам президента, бывают случаи, когда в сельской местности многократно растут тарифы на вывоз мусора, но отходы вывозят "в ближайший лес".

"Это должно быть прозрачно, людям должно быть понятно, за что они платят. В этом, мне кажется, главная проблема", - отметил Путин, напомнив, что чем дальше вывозится мусор, тем дороже будет его транспортировка.

Вместе с тем, он выразил надежду, что, если процесс вывоза мусора и тарифообразования будет прозрачным, ситуация изменится к лучшему.