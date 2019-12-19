Пятьдесят обманутых дольщиков в Якутии получат компенсацию до конца года

19.12.19 12:38

© РИА Новости. Алексей Куденко

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Специалисты банка ДОМ.РФ оформили документы по компенсационным выплатам 50 гражданам, пострадавшим от недобросовестного застройщика ООО "Симиир", сообщается на сайте министерства строительства Якутии.

"Люди покупали квартиры в незавершенных домах, готовность которых не превышала и 15%, не зная, что у ООО "Симиир", по сути, отсутствуют юридические права на земельные участки под этими объектами", - говорится в сообщении.

Документы на компенсационные выплаты оформлены первым 50 обманутым дольщикам.

По словам генерального директора регионального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Натальи Чусовской, по регламенту семьи обманутых дольщиков получат компенсационные выплаты в течение 10 рабочих дней.

Ранее сообщалось, что 15 ноября Наблюдательным советом Фонда защиты прав дольщиков было принято решение по 56 домам, по 30 из них участники долевого строительства получат возмещение.

В результате будут восстановлены права более 5,4 тыс. дольщиков, обязательства перед которыми ранее не исполнили недобросовестные застройщики. На эти цели направлено около 10 млрд рублей из средств федерального и регионального бюджетов, а также компенсационного фонда.

Выплату возмещений гражданам осуществляет банк-агент - Банк ДОМ.РФ.