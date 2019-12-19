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19.12.19 12:38
Пятьдесят обманутых дольщиков в Якутии получат компенсацию до конца года
"Люди покупали квартиры в незавершенных домах, готовность которых не превышала и 15%, не зная, что у ООО "Симиир", по сути, отсутствуют юридические права на земельные участки под этими объектами", - говорится в сообщении.
Документы на компенсационные выплаты оформлены первым 50 обманутым дольщикам.
По словам генерального директора регионального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Натальи Чусовской, по регламенту семьи обманутых дольщиков получат компенсационные выплаты в течение 10 рабочих дней.
Ранее сообщалось, что 15 ноября Наблюдательным советом Фонда защиты прав дольщиков было принято решение по 56 домам, по 30 из них участники долевого строительства получат возмещение.
В результате будут восстановлены права более 5,4 тыс. дольщиков, обязательства перед которыми ранее не исполнили недобросовестные застройщики. На эти цели направлено около 10 млрд рублей из средств федерального и регионального бюджетов, а также компенсационного фонда.
Выплату возмещений гражданам осуществляет банк-агент - Банк ДОМ.РФ.
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