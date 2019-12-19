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19.12.19 12:47
Новгородская область планирует привлечь кредит на 4,9 млрд реблей
"(Областное - ИФ) министерство финансов объявило аукцион на замену коммерческого кредита", - говорится в информации пресс-службы. Начальная цена контракта составит 547,2 млн рублей.
"Кредит привлекается для замещения коммерческого кредита в сумме 4,9 млрд рублей со ставкой 7,7%", - отметили в пресс-службе. По ее сведениям, привлечение кредита с меньшей ставкой позволит региону сэкономить 32,7 млн рублей. Окончательный срок погашения кредита - 30 ноября 2021 года.
Согласно информации областного министерства финансов, привлечение нового кредита не увеличит объем государственного долга области. В настоящий момент он составляет 15,5 млрд рублей.
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