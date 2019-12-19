Новгородская область планирует привлечь кредит на 4,9 млрд реблей

19.12.19 12:47

© РИА Новости. Антон Денисов

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Новгородская область планирует привлечь 4,9 млрд рублей в виде невозобновляемой кредитной линии сроком до 673 дней по ставке 6,7% годовых, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"(Областное - ИФ) министерство финансов объявило аукцион на замену коммерческого кредита", - говорится в информации пресс-службы. Начальная цена контракта составит 547,2 млн рублей.

"Кредит привлекается для замещения коммерческого кредита в сумме 4,9 млрд рублей со ставкой 7,7%", - отметили в пресс-службе. По ее сведениям, привлечение кредита с меньшей ставкой позволит региону сэкономить 32,7 млн рублей. Окончательный срок погашения кредита - 30 ноября 2021 года.

Согласно информации областного министерства финансов, привлечение нового кредита не увеличит объем государственного долга области. В настоящий момент он составляет 15,5 млрд рублей.