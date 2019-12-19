Путин: российская сборная должна выступать на олимпиаде под национальным флагом

19.12.19 13:21

© РИА Новости. Александр Вильф

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент Владимир Путин заявил, что российские спортсмены должны выступать под национальным флагом на Олимпийских играх, поскольку у WADA нет претензий к Олимпийскому комитету РФ.

"Если сейчас со стороны WADA к нашему национальному Олимпийскому комитету претензий нет, значит, тогда наша сборная должна выступать со своим флагом", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг в Москве.

По его мнению, решение WADA "противоречит олимпийской Хартии".

"Не может, не должна команда страны выступать под нейтральным флагом, если нет фактических претензий к действующему Олимпийскому комитету. Так в Хартии написано", - отметил президент.

"Что касается решения WADA, то оно не соответствующее здравому смыслу и праву, а что касается допинга, то решение было принято в отношении участия наших спортсменов под нейтральным флагом на прошлой олимпиаде, теперь за то же самое еще раз", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг в Москве.

Он подчеркнул, что "так ни в одной правовой системе мира ничего подобного никогда не было в истории человечества, и надеюсь, никогда не будет".

Касаясь карательных мер со стороны WADA, российский президент заявил, что "любое наказание должно быть индивидуальным". "Если кто-то в чем-то конкретно уличен, то тогда это совершенно естественно и справедливо. Но если у нас подавляющее большинство спортсменов являются "чистыми", как можно за действия кого бы то ни было налагать санкции на них?" - отметил он.

"Разбирайтесь с конкретными людьми. Мы, конечно, в этом будем помогать и содействовать. Мы все делаем, для того чтобы российский спорт был "чистым", - добавил Путин.

В качестве примера Путин упомянул юных российских фигуристок, которые исполняют четверные прыжки, чего пока не может большинство остальных их конкуренток в мире.

"Какое они имеют к допингу отношение? Да никакого. Они прыгают четыре оборота, а никто другой пока не делает, почти никто. Ну, вот их можно "зачистить", со льда убрать", - заметил президент.

Он заявил, что решение WADA носит политический характер. "Мне кажется, все, что я сказал, дает основания полагать, что решение это, к сожалению, опять носит политический оттенок", - добавил Путин.