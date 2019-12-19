Томская область получит 3,1 млрд руб на два крупных дорожных объекта

19.12.19 13:03

© РИА Новости. Денис Абрамов

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Томская область получит из федерального бюджета 830 млн рублей на завершение строительства развязки на юге Томска, а также 2,3 млрд рублей - на завершение реконструкции трассы Камаевка - Асино - Первомайское, сообщил замгубернатора Александр Феденев на заседании профильного комитета регионального парламента в четверг.

"Уже после завершения работы согласительной комиссии (по бюджету региона на 2020 год - ИФ) поступила информация о дополнительных целевых средствах федерального бюджета на дорожную деятельность: на 2020 год - 830 млн рублей, на 2021 год - 1 млрд рублей и на 2022 год - 1,3 млрд рублей", - сообщил Феденев.

Он уточнил агентству "Интерфакс-Сибирь", что 500 млн рублей из средств, выделенных на 2020 год, будут направлены на окончание работ по строительству развязки в районе площади Южной, еще 330 млн рублей - на завершение строительства подъезда к аэропорту Томска. Деньги последующих двух лет планируют потратить на ремонт трассы Камаевка - Асино - Первомайское, проходящей через 4 района региона.

Строительство развязки на юге Томска началось в 2017 году из-за проблем с транспортной доступностью микрорайонов Мокрушинский и Степановский, которые находятся за одноименными железнодорожными переездами. В настоящее время между микрорайонами строится крупный район "Южные ворота", в связи с этим ситуация с пропускной способностью переездов постепенно усугубляется.

Общая стоимость развязки составляет 1,8 млрд рублей. В 2019 году завершилось строительство третьего этапа из четырех. Окончание строительства при условии выделения средств из федерального бюджета запланировано на 2020 год.

Реконструкция дороги Камаевка - Асино - Первомайское предварительно оценивалась в 3 млрд рублей. Общая протяженность трассы составляет 53 км. В 2017 году за 900 млн рублей был реконструирован участок протяженностью 12,6 км, включая новый мост через реку Итатка на месте старого моста.

Областные власти называют трассу Камаевка - Асино - Первомайское "своеобразной "дорогой жизни" для развития крупнейшего лесопромышленного комплекса на востоке Томской области". Автодорога связывает райцентры Асино и Первомайское - с межрегиональной трассой Томск - Мариинск. Необходимость ее реконструкции обусловлена предстоящим строительством ряда крупных лесопромышленных предприятий в Асиновском и Верхнекетском районах.