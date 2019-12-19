Путин не видит необходимости в перезахоронении тела Ленина

19.12.19 13:25

© РИА Новости. Григорий Сысоев

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает необходимым перезахоронение тела Владимира Ленина.

"Теперь, что касается тела, не тела. Дело совершенно не в этом. И на мой взгляд, этого не нужно трогать", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос о Ленине.

По словам президента, много людей связывают с фигурой Ленина свою жизнь, достижения прошлого. "Поэтому надо просто идти вперед и развиваться активно", - сказал глава государства.

Он также выразил свое мнение о Ленине. Путин считает, что его фигура в истории неоднозначна, и он был, скорее, не государственным деятелем, а революционером, и его решения об устройстве страны имели негативные последствия в будущем.

"Сегодня с позиции моего сегодняшнего опыта я понимаю, что, кроме идеологической составляющей, есть еще и геополитические. Они совершенно не учитывались при создании Советского Союза. Все это было очень политизировано в свое время. Партия начала разваливаться - все, и страна за ней посыпалась. Это ошибка, абсолютная, кардинальная, фундаментальная ошибка при государственном строительстве", - сказал Путин.

По его мнению, строительство не федеративного, а конфедеративного государства Лениным привели к тому, что этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из состава Советского Союза. При этом территории не всегда соответствовали традиционным местам проживания народов.

"Поэтому сразу возникли болевые точки. Они и сейчас между республиками бывшего Советского Союза имеются. И даже внутри Российской Федерации две тысячи таких точек: стоит только отпустить на секунду - мало не покажется", - сказал президент РФ.

Он добавил, что как одну из проблем ленинской децентрализации можно рассматривать также текущую ситуацию в отношениях между Украиной и Россией.