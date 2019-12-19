Три почтальона на Урале оказались на больничном после разбора писем

19.12.19 13:29

© РИА Новости. Владимир Астапкович

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Трое работников почтового отделения в Нижнем Тагиле почувствовали себя плохо после разбора утренней почты, на место выезжали представители Роспотребнадзора, сообщила агентству "Интерфакс-Урал" руководитель направления по корпоративным коммуникациям макрорегиона Урал "Почта России" Анна Первушина.

"17 декабря шла обработка утренней почты, трое сотрудников почувствовали недомогание. У них покраснели глаза, начался кашель. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и Роспотребнадзора", - сказала собеседница агентства, уточнив, что в этот же день были взяты пробы воздуха, а сотрудников отправили на больничный.

В среду в связи с произошедшим почтовое отделение было закрыто, в четверг оно возобновило работу в ограниченном режиме: выдаются только письма и посылки. В обычном режиме отделение заработает только в воскресенье.

"Получено экспертное заключение Роспотребнадзора о безопасности дальнейшей эксплуатации помещения", - подчеркнула Первушина.