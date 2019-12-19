Праздничный стол на 4 человека обойдется жителям Подмосковья в 4 663 рублей

19.12.19 13:33

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

19 декабря. Interfax-Russia.ru - В преддверии новогодних праздников министерство потребительского рынка и услуг подсчитало, во сколько обойдется жителю региона покупка продуктов для праздничного стола, сообщает пресс-служба ведомства.

"В этом году накрыть праздничный стол на семью из на 4-х человек жителям Московской области обойдется в 4 663 руб., что на 133 руб. дороже чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

Расчеты основываются на ценах, представленных сетевыми розничными магазинами.

В праздничную потребительскую корзину вошло более 20 наименований продуктов: мандарины, ананас, яблоки, виноград, бананы, овощи, мясо птицы, красная икра, хлеб, колбасные изделия, сладости, алкогольные и безалкогольные напитки, а также весь необходимый набор продуктов для приготовления традиционных салатов - "Оливье", "Сельдь под шубой" и "Мимоза".

Так, набор продуктов для салата "Оливье" на 4 персоны жителям Подмосковья обойдется в среднем в 405 руб., для "Сельди под шубой" - 163 руб., для "Мимозы" - 154 руб.

Пресс-служба ведомства отмечает, что данный список праздничной продуктовой корзины носит обобщенный характер. Цена будет варьироваться в зависимости от предпочтений потребителей.