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19.12.19 13:33
Праздничный стол на 4 человека обойдется жителям Подмосковья в 4 663 рублей
"В этом году накрыть праздничный стол на семью из на 4-х человек жителям Московской области обойдется в 4 663 руб., что на 133 руб. дороже чем в прошлом году", - говорится в сообщении.
Расчеты основываются на ценах, представленных сетевыми розничными магазинами.
В праздничную потребительскую корзину вошло более 20 наименований продуктов: мандарины, ананас, яблоки, виноград, бананы, овощи, мясо птицы, красная икра, хлеб, колбасные изделия, сладости, алкогольные и безалкогольные напитки, а также весь необходимый набор продуктов для приготовления традиционных салатов - "Оливье", "Сельдь под шубой" и "Мимоза".
Так, набор продуктов для салата "Оливье" на 4 персоны жителям Подмосковья обойдется в среднем в 405 руб., для "Сельди под шубой" - 163 руб., для "Мимозы" - 154 руб.
Пресс-служба ведомства отмечает, что данный список праздничной продуктовой корзины носит обобщенный характер. Цена будет варьироваться в зависимости от предпочтений потребителей.
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