Путин допустил возможность распространения льготной ипотеки на другие регионы

19.12.19 13:37

© РИА Новости. Нина Зотина

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Меры господдержки по льготному жилищному кредитованию семей с детьми, введенные для жителей Дальнего Востока, могут быть распространены на регионы Зауралья, заявил на пресс-конференции в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Часть мер поддержки в области демографии мы уже сейчас мы будем распространять на Зауралье. Это касается поддержки семей с детьми, прежде всего тех, в которых появляется третий ребенок. Что касается других мер поддержки, в том числе процентной ипотеки, то в принципе все это возможно, но надо посмотреть, как это пойдет на Дальнем Востоке, посмотреть, сколько это будет стоить, какое количество будет обращаться за этой мерой поддержки, подсчитать бюджетные расходы и на "ясном глазу" принимать решение", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста о возможности распространения "Дальневосточной ипотеки" на регионы Сибири и Зауралья.

Он добавил, что меры поддержки были приняты на Дальнем Востоке, поскольку в этом регионе депопуляция происходит гораздо быстрее, чем в других субъектах РФ.

"Нам нужно сначала в полном объеме реализовать эти планы начинания там, а уже потом переходить к другим регионам", - подчеркнул президент.

В декабре премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке. Программа рассчитана на пять лет.

Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке (возраст супругов - не старше 35 лет), а также одинокие родители с ребенком не старше 18 лет. Для получателей гектара нет возрастных ограничений. Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа.