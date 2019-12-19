Всех домашних оленей в Красноярском крае чипируют

19.12.19 13:40

© РИА Новости. Павел Львов

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Депутаты законодательного собрания Красноярского края внесли изменения в региональный закон о господдержке северного оленеводства, по которому предусмотрена индивидуальная идентификация оленей с помощью специальных бирок с чипами, сообщает пресс-служба краевого парламента в четверг.

"С 2021 субсидирование можно будет получить на оленей, прошедших процедуру индивидуальной идентификации (биркования) и поставленных на специализированный учет", - говорится в сообщении.

В бирку будет встроен чип, где будет содержаться информация о каждом животном, его принадлежности собственнику, продуктивности. Без чипа невозможно будет ввести в легальный оборот продукцию оленеводства. Также появится возможность учета поголовья с помощью информационной системы "Меркурий".

Учет животных проведет агенство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов за счет средств бюджета.

В процессе подготовки законопроекта уже проведен пилотный учет оленей в Хатанге (Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район), чипировано 3,7 тыс. животных.