Путин призвал совершенствовать работу правоохранительных органов, а не проводить "чистки"

19.12.19 14:03

© РИА Новости. Вадим Жернов

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин считает необходимым проводить не "чистки" в правоохранительных органах, а совершенствовать их работу.

"Что касается "чисток", мы это уже проходили. Это было в нашей не такой уж далекой истории, как может показаться. Лучше никаких "чисток" нам не проводить", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопрос "Интерфакса" о возможности проведения таких "чисток" после инцидента с Иваном Голуновым.

Он отметил, что считает необходимым совершенствовать работу правоохранительных органов и осуществлять контроль, в том числе со стороны общественности.

Президент также прокомментировал сложившееся у общественности мнение о том, что в правоохранительных органах действует принцип "своих не сдаем" и полная безнаказанность.

"Во всех правоохранительных органах работают службы собственной безопасности и работают достаточно эффективно. Вопрос "своих не сдаем" совершенно некорректен. Да, наверное, могут такие случаи быть, когда начальство хочет "прикрыть" кого-то. Но служба собственной безопасности работает достаточно эффективно", - сказал Путин.

Он отметил, что значительная часть уголовных дел, которая возбуждается против сотрудников правоохранительных органов, основана на материалах собственной службы безопасности.

Глава государства, в частности, упомянул дело журналиста Ивана Голунова. Он напомнил, что по "делу Голунова" возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников правоохранительных органов.

"Хочу вас проинформировать, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД, они все уволены из органов министерства внутренних дел. Против всех их возбуждены уголовные дела", - сказал Путин.

Он отметил, что следствие ведет Следственный комитет.

Путин пояснил, что засекречивание материалов о задержании представителя СМИ обусловлено защитой информации об оперативно-розыскной деятельности.

"Действительно принято решение засекретить эти материалы. Принято это в связи с тем, что в ходе расследования возникают вопросы, связанные с организацией оперативно-розыскной деятельности. А эта информация считается закрытой", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Президент подчеркнул, что это не значит, будто разбирательство дела не должно идти должным образом.

В то же время адвокат Ивана Голунова Сергей Бадамшин из "Правозащиты Открытки" заявил "Интерфаксу", что ему ничего не известно о возбуждении уголовных дел против пятерых сотрудников МВД, участвовавших в задержании и обысках у Голунова. "Я об этом не знаю ничего. Но если президент так сказал, ему, наверное, виднее", - сказал Бадамшин.

Специальный корреспондент базирующегося в Латвии издания Meduza Иван Голунов был задержан 6 июня и позднее обвинен в покушении на сбыт наркотиков. На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено.

Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.

Изначально делом Голунова занималась столичная полиция, которая после освобождения журналиста в рамках того же дела о наркотиках, по которому он проходил обвиняемым, начала проверку своих сотрудников, задерживавших его. В июне по решению Генеральной прокуратуры дело передали в Следственный комитет.

Спустя семь месяцев после освобождения Голунова в его деле так и не появилось подозреваемых. В декабре он обратился в ФСБ с России с просьбой начать проверку в отношении полицейских, участвовавших в его задержании, поскольку СК, по мнению журналиста, бездействует.