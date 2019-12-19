Путин допустил изъятие из Конституции слова "подряд" относительно числа президентских сроков

19.12.19 14:35

© РИА Новости. Павел Лисицын

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин высказался за отмену в Конституции РФ оговорки "подряд" в отношении числа сроков президентских полномочий.

"Что можно было бы сделать, что касается этих сроков - отменить оговорку "подряд", - сказал Путин, отвечая на вопрос о возможности конституционных изменений.

Необходимость такой поправки, по его мнению, связана с позицией ряда политиков и политологов.

"Ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это уже было не два срока подряд", - отметил Путин.

Президент добавил: "Она (оговорка) некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает". "Ну, можно было бы ее и отменить, наверно", - сказал Путин.

Путин также отметил, что предложение изменить Конституцию для расширения полномочий парламента за счет прерогатив президента и правительства требуют тщательной проработки.

"Все остальное, в принципе, так или иначе менять можно. Я знаю, конечно, на счет тех дискуссий, которые на этот счет идут. Я их вижу, слышу. Я понимаю логику тех, кто предлагает эти вещи. Связано это как раз с возможным расширением прав парламента, с некоторым изменением прерогатив президента и правительства", - сказал Путин.

"Но все это можно сделать только после хорошей подготовки и глубокой дискуссии в обществе. И очень аккуратно", - подчеркнул президент.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что вопрос о президентских сроках может быть урегулирован Конституционным судом, поправки в Основной закон страны для этого не нужны.

"Конституционный суд может дать соответствующее толкование п 3 ст 81 Конституции и без внесения изменений в текст, если поступит соответствующий запрос", - сказал Клишас "Интерфаксу" в четверг, комментируя заявление президента РФ о том, что оговорка "подряд" в отношении числа сроков президентских полномочий могла бы быть исключена из Основного закона.

В то же время лидер думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов высказал мнение, что идея президента исключить слово "подряд" из Конституции относительно ограничения сроков нахождения у власти главы государства, указывает на то, что Владимир Путин не собирается баллотироваться в 2024 году на новый срок.

"По мнению президента, в Конституции можно было бы отменить слово "подряд" применительно к срокам занятия президентской должности. На мой взгляд, это четко и ясно показывает, что Владимир Путин не собирается оставаться на этой должности после 2024 года", - сказал Миронов журналистам в четверг.

Пункт 3 ст 81 Конституции РФ гласит: "Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд".