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19.12.19 14:00

Путин: инфляция в РФ в начале 2020 г вполне может опуститься до 3%

© РИА Новости. Илья Питалев
19 декабря. Interfax-Russia.ru - Годовая инфляция в РФ уже замедлилась до 3,25%, в начале следующего года опустится до 3%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

"Россия, безусловно, является одним из лидеров среди формирующихся рынков по поводу состояния финансовой и бюджетной системы", - подчеркнул президент.

"У нас сейчас, по последним данным, инфляция 3,25% (годовая инфляция - ИФ). Это очень хороший для нас показатель. В начале следующего года мы вполне можем увидеть и 3%", - сказал Путин.

Как сообщалось, Минэкономразвития по итогам 2019 года ожидает инфляцию на уровне 3,0-3,1%, в 2020 году - 3,0%.

Совет директоров Банка России 13 декабря принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - с 6,5% до 6,25% годовых, понизив прогноз по инфляции на 2019 год до 2,9-3,2% с 3,2-3,7%, оставив неизменным прогноз в 3,5-4% на 2020 год.

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