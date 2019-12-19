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19.12.19 14:00
Путин: инфляция в РФ в начале 2020 г вполне может опуститься до 3%
"Россия, безусловно, является одним из лидеров среди формирующихся рынков по поводу состояния финансовой и бюджетной системы", - подчеркнул президент.
"У нас сейчас, по последним данным, инфляция 3,25% (годовая инфляция - ИФ). Это очень хороший для нас показатель. В начале следующего года мы вполне можем увидеть и 3%", - сказал Путин.
Как сообщалось, Минэкономразвития по итогам 2019 года ожидает инфляцию на уровне 3,0-3,1%, в 2020 году - 3,0%.
Совет директоров Банка России 13 декабря принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - с 6,5% до 6,25% годовых, понизив прогноз по инфляции на 2019 год до 2,9-3,2% с 3,2-3,7%, оставив неизменным прогноз в 3,5-4% на 2020 год.
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