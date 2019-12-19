Путин заявил о перевыполнении годового плана по расселению аварийного жилья

19.12.19 14:06

© РИА Новости. Евгений Биятов

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Целевые показатели по расселению аварийного фонда в России, заложенные на 2019 год в нацпроект "Жилье и городская среда", выполнены с превышением, заявил в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

"По такому важнейшему направлению, как расселение аварийного жилья, мы не просто выполнили (задачу - ИФ) на текущий год, а превысили в три раза", - заявил Путин, отвечая на вопрос о достижении целевых показателей по нацпроектам.

Говоря о реализации нацпроектов в целом, президент отметил, что из 38 целевых задач, которые планировались на этот год, реализованы 26.

Ранее министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев сообщал, что за этот год по программе было переселено порядка 30 тыс. человек.

"Сейчас идет переселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Но в 2018-2019 гг. тоже есть жилье, которое стало аварийным. По нашим данным сегодня в аварийном жилье проживает порядка 1 млн человек", - сказал Якушев в программе "Право на справедливость".

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2019-2024 гг. планируется переселить 530 тыс. россиян, проживающих в аварийном жилье площадью около 9,55 млн кв.м, признанном таковым после 1 января 2012 года. С учетом специфики строительного цикла, в 2025 году (за счет финансирования строительства в 2023-2024 гг.) будет переселено еще 133 тыс. человек из 2,4 млн кв.м аварийного фонда. Всего на эти цели планируется направить более 507 млрд рублей.