Нижний Новгород подаст заявку на присвоение звания "Город трудовой доблести"

19.12.19 14:15

© РИА Новости. Владимир Вяткин

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Заявку на присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" планируется сформировать в максимально короткие сроки, сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области в четверг.

Накануне депутаты Заксобрания региона приняли постановление о поддержке проекта ФЗ "О почетном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести".

По мнению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, город обладает всеми необходимыми критериями, чтобы получить это звание.

"Меня неоднократно спрашивали об этом ветераны, представители предприятий и различных организаций, просто подходили жители на улицах с таким вопросом. В самом понятии "Город трудовой доблести" уже заложен глубокий смысл. Речь в годы войны шла не только о том, чтобы просто честно выполнять свои профессиональные задачи. Был необходим именно самоотверженный труд, который и продемонстрировали десятки тысяч горьковчан", - приводятся в сообщении слова главы региона.

Он отметил, что заявка на присвоение Нижнему Новгороду этого звания станет первой от региона.

"Но в дальнейшем мы продолжим работу над заявками других городов, в частности, Дзержинска и Сарова", - добавил Никитин.

Ранее со ссылкой на пресс-службу Госдуму РФ сообщалось, что законопроект об установлении почётного звания "Город трудовой доблести" внесен президентом РФ Владимиром Путиным.

В законопроекте прописано, что "звание "Город трудовой доблести" присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность".