Путин: партийная принадлежность Левченко не имеет никакого отношения к его отставке

19.12.19 14:24

© РИА Новости. Алексей Дружинин

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил, что отставка губернатора Иркутской области, коммуниста Сергея Левченко не связана с его партийной принадлежностью.

Отвечая на вопрос журналистов, связанный с недавней отставкой главы Иркутской области - представителя КПРФ, Путин сказал: "Если вы намекаете на то, что он коммунист, представитель КПРФ, хочу вас сразу заверить, что это не имеет к делу никакого отношения".

На большой пресс-конференции в четверг в Москве глава государства напомнил: "У нас губернаторами работают и выиграли выборы представители КПРФ в некоторых других регионах и представители других партий, в том числе ЛДПР".

"Для меня вообще это не имеет никакого значения. Главное, чтобы человек эффективно работал", - отметил Путин, заметив, что наряду с положительными результатами работы Левченко, о которых упомянули журналисты, у него есть другие "красноречивые цифры".

"Они достаточно красноречиво говорят о том, что в Иркутске много проблем. Я не могу сказать, что губернатор Левченко совсем уж плохо там работал. Нет. Но ситуация, которая там сложилась, слишком сложна для того, чтобы работать не спеша", - подчеркнул президент.

Касаясь принятия им решения об отставке главы Иркутской области, Путин отметил, что не сразу начал принимать эти отставки. "Вы, наверное, обратили внимание, что когда я был там, люди повторяли один из тезисов: когда вы нам пришлете сюда других людей? И то я не спешил с этим, смотрел, что и как там развивается", - сказал глава государства.

Тем не менее, по его словам, у экс-губернатора были определенные результаты. "Я не хочу бросать камни в человека, который уже ушел. Конечно, особенно на первом этапе работы он старался и прочее, но там, в этих условиях, нужен специалист, который хорошо разбирается в тех вопросах, которые подлежат решению", - отметил Путин.

"Думаю, что человек, которого мы сейчас выбрали - замминистра по чрезвычайным ситуациям - он с этой задачей справится", - добавил президент.