Президент пообещал упростить процедуру погашения ипотеки за счет маткапитала

19.12.19 14:41

© РИА Новости. Алексей Никольский

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Сроки оформления материнского капитала в качестве первоначального взноса по ипотеке буду сокращены в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Банки не отказывают использовать материнский капитал для решения вопросов, связанных с ипотекой, просто процедуры получения этих средств чрезмерно усложнены и создают проблемы для людей. Без всяких сомнений, нужно менять эту ситуацию и уменьшать количество дней, которое требуется сегодня для того, чтобы внести эти средства материнского капитала в качестве первичного вклада или погашения ипотеки. Сейчас в целом такие решения принимаются, количество этих дней будет сокращено почти в два раза", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг.

Он добавил, что этих мер в настоящее время недостаточно.

"Нужно расширять применение так называемого электронного товарооборота с тем, чтобы отношения между клиентом банка и Пенсионным фондом, через который идет материнский капитал, и советующими застройщиками осуществлялись без участия человека", - подчеркнул Путин.

По словам президента, в случае запуска этого механизма, процедуру оформления может занять один день.

"Это можно сделать и это нужно сделать. Мы совсем недавно с коллегами обсуждали это, мы и будем это делать", - подчеркнул президент.

Ранее газета "Известия" сообщала, что некоторые крупнейшие российские банки отказываются принимать материнский капитал в качестве первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.