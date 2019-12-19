Губернатор: Пенза подаст заявку на звание "Город трудовой доблести"

19.12.19 14:44

© РИА Новости. Владимир Сергеев

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил подать заявку на присвоение Пензе почетного звания "Город трудовой доблести", сообщается на сайте регионального правительства .

Выступая на заседании областного парламента в четверг, глава региона отметил, что поддерживает внесенный президентом РФ проект ФЗ "О почетном звании "Город трудовой доблести". Он попросил парламентариев также поддержать данную инициативу и направить решение в Госдуму РФ.

"Вы знаете, что до Великой Отечественной войны в Пензе действовали всего два крупных военно-промышленных предприятия. В военное время область стала крупным пунктом промышленной эвакуации. В первые два года войны в наш регион были эвакуированы десятки предприятий. Они работали на то, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. Выпускали снаряды, боеприпасы. Заводы были эвакуированы к нам из Москвы, Ленинграда, Симферополя, Воронежа, Харькова, Орла, многих других регионов", - приводятся в сообщении слова Белозерцева.

Глава региона также напомнил, что большой вклад в оказание помощи фронту внесли труженики сельского хозяйства Пензенской области.

"В фонд обороны жители нашего региона внесли 129 млн рублей, 4,5 кг золота, около 39 кг серебра. И так далее. Думаю, что это абсолютно правильное решение президента Российской Федерации, надеюсь, данный законопроект будет принят. И у Пензы есть все основания претендовать на это почётное звание", - подчеркнул Белозерцев.

В итоге депутаты регионального Заксобрания единогласно поддержали данный законопроект.