Объем инвестиций в энергетику Тюменской области до 2024г может составить 24 млрд рублей

19.12.19 14:55

© РИА Новости. Владимир Трефилов

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Инвестиции в развитие энергетики Тюменской области в 2020-2024 годах могут составить 24 млрд рублей, сообщила пресс-служба губернатора региона.

В 2019 году объем инвестиций в энергетическую инфраструктуру области составил 5 млрд рублей.

"Уровень энергетической инфраструктуры может служить как драйвером экономического роста региона, так и его ограничителем. Нам в этом смысле повезло - энергетические компании, работающие в Тюменской области, действуют синхронно с нами, совершенствуя энергетическую инфраструктуру с учетом темпов и перспектив развития нашей экономики и социальной сферы", - приводятся в сообщении слова губернатора Александра Моора.

Эффективное взаимодействие с энергетиками и другими ресурсоснабжающими организациями позволяет также значительно сократить сроки подключения к сетям. И это, по мнению губернатора, еще один положительный момент, благодаря которому Тюменская область развивается.

По словам главы региона, без современной энергетической инфраструктуры в Тюменской области не удалось бы построить столько школ и детских садов. Было бы невозможным и эффективное развитие промышленного производства.

"Сегодня мы прорабатываем перспективы сотрудничества с компанией "Россети Тюмень" ("Тюменьэнерго"- ИФ) в такой важной для жителей всех наших городов и сел сфере, как уличное освещение. Думаю, применяя механизмы государственно-частного партнерства, мы успешно решим стоящие перед нами задачи", - подчеркнул губернатор.

Еще один важный аспект сотрудничества между регионом и компанией "Тюменьэнерго" - плановая замена воздушных линий электропередачи на подземные. В результате этой работы только в Тюмени может быть освобождено около 800 га земли, на которой планируется создать общественные пространства для отдыха горожан.