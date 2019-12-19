Фонд развития моногородов может возобновить работу в начале 2020г

19.12.19 14:59

© РИА Новости. Сергей Черных

19 октября. Interfax-Russia.ru - Фонд развития моногородов планирует возобновить работу в первом квартале 2020 года, сообщил старший управляющий директор фонда Альмир Хабибрахимов в журналистам в Никеле в четверг.

"(Президент РФ - ИФ) Владимир Владимирович Путин в Набережных Челнах сказал, что программа приостановлена для улучшения. (. . .) Мы прорабатываем новые инструменты. Ожидаем, что программа будет запущена в первом квартале 2020 года, и наши возможности будут расширены", - сказал Хабибрахимов.

"Будет ряд новых инструментов, в том числе по поддержке проектов с инструментами ГЧП, по лизингу", - добавил он.

Как сообщалось, 13 декабря в ходе общения с рабочими завода двигателей "КАМАЗа" в Набережных Челнах президент РФ сообщил, что Фонд поддержки моногородов получит по 5,5 млрд рублей в ближайшие три года.

Путин напомнил, что первая программа развития моногородов была сформирована в 2014 году, 2016 году эта программа была продлена до 2025 года. "В прошлом году было принято решение ее приостановить. Но не для того, чтобы закрыть, а чтобы обновить, сделать более эффективной", - сказал президент.

Он отметил, что программа и фонд создавались "не для того, чтобы улучшать внешнюю среду, а чтобы создавать новые производства и рабочие места, которые не были бы связаны с градообразующими предприятиями".