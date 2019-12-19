Минимальный размер оплаты труда в Коми с 2020 года вырастет на 7,5%

19.12.19 15:07

Фото Александра Левчука

19 декабря. Interfax-Russia.ru - С 2020 года минимальный размер оплаты труда в Коми вырастет на 7,5% по сравнению с 2019 годом и составит 12 тыс. 130 рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.

По данным министерства финансов республики, минимальная зарплата в Коми останется выше среднего значения по стране, так как на сумму 12 тыс. 130 рублей будут начислены районный коэффициент и северная надбавка.

Средства на повышение МРОТ работникам бюджетной сферы предусмотрены в республиканском бюджете на 2020-2022 годы в полном объеме.

"Кроме того, в рамках выполнения "майских" указов президента России и доведения уровня оплаты труда работников учреждений до МРОТ в бюджете региона создан резерв средств на 2020 год в сумме порядка 0,9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, бюджет Коми на 2020 год принят 28 ноября. Его основная черта - четкая социальная ориентированность. В приоритетных направлениях - реализация нацпроектов, социальная поддержка населения, ремонт соцобъектов и дорожной сети. Направления для дополнительного финансирования определены во исполнение поручения главы Коми Сергея Гапликова.