Путин: закон о профилактике домашнего насилия нужно спокойно обсудить

19.12.19 15:09

© РИА Новости. Владимир Песня

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин предлагает спокойно обсудить возможные последствия принятия закона о профилактике домашнего насилия.

"Я тоже против насилия, как 70 с лишним процентов наших граждан. Нужен ли этот закон? Давайте спокойно это обсуждать, в общественности должно пройти проверку. Нужно понять, что написано в каждой из статей закона, попробовать прогнозировать результаты, которые могут получить после его принятия и в результате правоприменительной практики, потом принять окончательное решение", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг.

Законопроект о профилактике домашнего насилия опубликован на сайте Совета Федерации, в нем предлагается выносить защитные предписания, ограничивающие возможность общения обидчика с жертвой.

В законопроекте также прописаны виды профилактики семейно-бытового насилия и формы профилактического воздействия.

Такое воздействие осуществляется в следующих формах: правовое просвещение и правовое информирование, профилактическая беседа, профилактический учет, профилактический контроль; помощь в социальной адаптации лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию; социальная реабилитация лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию; специализированные психологические программы; защитное предписание; судебное защитное предписание.

Также прописаны механизмы оказания психологической помощи жертве и работы психологов с агрессором.