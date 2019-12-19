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19.12.19 15:13
Путин призвал не решать в спешке вопрос об объявлении 31 декабря выходным днем
"Что касается выходного 31-го, в принципе, на мой взгляд, это логично, конечно же. Я с аргументами, которые вы сейчас привели, полностью согласен - это лежит на поверхности. Но как это сделать, и можно ли, и нужно ли это делать прямо сейчас, в спешке накануне Нового года, я не знаю", - сказал Путин в четверг на пресс-конференции.
Он отметил, что приветствует решение некоторых работодателей, которые нашли возможность сделать этот день нерабочим для своих сотрудников.
"Можно ли поменять какие-то выходные на 31-е - тоже можно сделать. Надо просто спокойненько все это проанализировать и посмотреть, чтобы не наносить ущерб нашим огородникам, садоводам, чтобы у них не отбирать какой-то дополнительный день в мае, когда все люди занимаются огородами", - сказал Путин.
"Это можно решить, в спокойном рабочем режиме, подумаем об этом", - добавил президент.
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