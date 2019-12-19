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19.12.19 15:17
Дело об авиакатастрофе Ту-154 под Сочи закрыто из-за отсутствия состава преступления
"Потерпевших уведомили, что дело по сочинской авиакатастрофе закрыто из-за отсутствия состава преступления", - сказал он.
Адвокат уточнил, что следствие предоставило потерпевшим право обратиться в порядке гражданского судопроизводства.
В то же время он отметил, что само постановление о прекращении дела составляет государственную тайну.
Военно-транспортный самолет Ту-154, принадлежащий министерству обороны России, разбился в акватории Адлерского района Сочи 25 декабря 2016 года. Катастрофа унесла жизни 92 человек.
Воздушное судно направлялось в Сирию на авиабазу Хмеймим. На борту находились артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, тележурналисты, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также сотрудники Минобороны РФ.
По факту катастрофы Военный следственный отдел СКР по Сочинскому гарнизону возбудил уголовное дело о "нарушении правил полетов, повлекших тяжкие последствия" (ст. 351 УК РФ).
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