Дело об авиакатастрофе Ту-154 под Сочи закрыто из-за отсутствия состава преступления

19.12.19 15:17

© РИА Новости. Нина Зотина

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело, возбужденное по факту крушения близ Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154 в декабре 2016 году, прекращено, сообщил "Интерфаксу" в четверг адвокат потерпевших Игорь Трунов.

"Потерпевших уведомили, что дело по сочинской авиакатастрофе закрыто из-за отсутствия состава преступления", - сказал он.

Адвокат уточнил, что следствие предоставило потерпевшим право обратиться в порядке гражданского судопроизводства.

В то же время он отметил, что само постановление о прекращении дела составляет государственную тайну.

Военно-транспортный самолет Ту-154, принадлежащий министерству обороны России, разбился в акватории Адлерского района Сочи 25 декабря 2016 года. Катастрофа унесла жизни 92 человек.

Воздушное судно направлялось в Сирию на авиабазу Хмеймим. На борту находились артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, тележурналисты, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также сотрудники Минобороны РФ.

По факту катастрофы Военный следственный отдел СКР по Сочинскому гарнизону возбудил уголовное дело о "нарушении правил полетов, повлекших тяжкие последствия" (ст. 351 УК РФ).