Путин: Россия не собирается "закрывать" интернет

19.12.19 15:19

© РИА Новости. Павел Лисицын

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Россия не движется в сторону "закрытия" интернета, закон о суверенном интернете направлен на функционирование рунета, если страну попробуют отключить от глобальной сети, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы не движемся в сторону закрытия интернета и не собираемся этого делать", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг.

"Тот закон, о котором вы сказали (закон о суверенном интернете - ИФ), он направлен только на одно - не допустить негативных последствий с возможным отключением от мировой сети, управление которой в значительной степени находится за границей", - пояснил президент.

Он подчеркнул, что именно в этом заключается суверенитет. "Чтобы у нас были свои ресурсы, которые могут быть включены, и чтобы интернет не был отрезан от нас. Смысл этого закона только в этом", - пояснил Путин.

Он добавил, что понятия "свободный интернет" и "суверенный интернет" не противоречат друг другу.