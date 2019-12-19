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19.12.19 15:29
Аукцион по продаже акций Керченского метзавода не состоялся
"Комиссия приняла решение о признании процедуры несостоявшейся на основании п.2 ч.3 ст.18 федерального закона N178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", в соответствии с которым аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся", - уточняется в протоколе.
Единственную заявку на участие в торгах подало ПАО "Совфрахт" (MOEX: SVFR).
Аукцион был запланирован на 20 декабря. Минимущество Крыма продавало 2 млрд 801 млн 65 тыс. 182 обыкновенных акций метзавода номиналом 1 рубль каждая.
"Совфрахт" - головная компания группы "Совфрахт-Совмортранс", контролируется Дмитрием Пуримом и Александром Ивановым. Группа оказывает универсальные транспортно-логистические услуги, специализируется на перевозках нефтеналивных грузов, организует доставки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, осуществляет морские и речные перевозки грузов, фрахтование, услуги по судовому агентированию и страхованию грузов.
"Совфрахт" находится под санкциями США с сентября 2016 года.
Керченский метзавод создан в 2017 году на базе "Керченского металлургического завода им. Войкова" - предприятия, основанного в конце XIX века. В октябре 2019 года метзавод преобразован из государственного унитарного предприятия в акционерное общество.
Завод специализируется на производстве стального и чугунного литья, продукции для верхнего строения пути железных дорог (стрелочных переводов), стальной эмалированной посуды, трафаретной декалькомании, а также пластмассовых и резинотехнических изделий для нужд железнодорожного транспорта.
На официальном сайте предприятия говорится, что его мощности позволяют производить до 4,3 тыс. комплектов стрелочных переводов, 30 тыс. тонн чугунного и стального литья, 25 тыс. тонн посуды и 3,6 млн листов декалькомании в год.
Глава Крыма Сергей Аксенов, выступая в октябре в парламенте республики с докладом о планах правительства на 5 лет, сообщил, что в ближайшие годы метзавод в Керчи планирует модернизацию, обсуждается проект развития предприятия.
"Концепция предусматривает увеличение объемов производства и реализации продукции до 5 млрд рублей в год к 2025 году. Планируются обновление инфраструктуры, расширение номенклатуры производимой продукции, цифровизация предприятия, - говорил Аксенов. - На базе мощностей завода будет реализован инвестиционный проект стоимостью 1 млрд рублей с участием системообразующих банков Крыма".
Площадь земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество Керченского метзавода, - более 117,7 га. Общая площадь зданий, помещений, сооружений, находящихся в собственности АО, составляет 211 тыс. 941 кв. м. На заводе работают порядка 1,6 тыс. человек.
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