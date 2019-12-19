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19.12.19 15:31

РЖД развивают сервис доставки грузов "от двери до двери" на Южном Урале

© РИА Новости. Александр Демьянчук
19 декабря. Interfax-Russia.ru - ОАО "РЖД" сокращает сроки доставки товарно-материальных ценностей на Южном Урале, сообщает официальное издание Южно-Уральская железная дорога (ЮУЖД, филиал РЖД).

"Так, с 1 декабря этого года для предприятий Златоустовского узла заработал принцип доставки "от двери до двери". Ранее его уже начали применять на Оренбургском регионе, где товары доставляются потребителю, минуя закрытый склад Бузулук. То же самое касается Магнитогорского узла, где доставка осуществляется без задействования склада на станции Магнитогорск", - пишет газета.

Кроме того, процесс работы совершенствуется с помощью создания единого складского пространства.

"Ранее разные элементы спецодежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ) находились в пяти различных местах, разбросанных по территории главного материального склада. Это было не слишком удобно заказчику, поскольку, чтобы получить все необходимое, нужно было потратить немало времени на перемещения. Отныне все, что касается спецодежды и СИЗ, находится в едином помещении площадью порядка 1,2 тыс. кв. метров", - приводит издание слова руководителя Южно-Уральской дирекции снабжения Анатолия Завиркина.

Территория разграничена на зоны: комплектации, приемки и последующего хранения. Все рассортировано по видам и размерам. Зона приемки увеличилась более чем в два раза. Это оставляет технике больше пространства для маневра и ускоряет операции.

"Главное, чего мы добились, возможности одновременного проведения сразу четырех параллельных операций - как по выгрузке из вагонов и автомобилей, так и по их погрузке", - отметил первый заместитель Южно-Уральской дирекции закупок и снабжения Валерий Курятенко.

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