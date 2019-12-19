Нельзя лишать людей импортных лекарств от редких заболеваний, их нужно регистрировать - Путин

19.12.19 15:46

© РИА Новости. Илья Питалев

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить регистрацию в России импортных медицинских препаратов, которые используются в лечении редких заболеваний.

"Что касается редких - орфанных - заболеваний, которые требуют высокой степени дотации, они самые дорогие. Часть из них закупается организованным путем, часть - неизвестно. Но, безусловно, мы не должны лишать людей возможности использовать эти лекарства, и их нужно регистрировать", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг.

Он подчеркнул, что поддерживать отечественное фармацевтическое производство нужно и что качество российских препаратов достаточно высокое. Однако, по словам президента, "есть вещи, к которым нужно подходить тонко".

"Люди привыкают к определенным препаратам, в том числе иностранного производства, и надо иметь это в виду и дать возможность людям пользоваться этими лекарствами. И у Минздрава есть здесь определенные предложения, я думаю, что в ближайшее время они будут реализованы", - добавил Путин.

Накануне, 18 декабря, Госдума приняла в третьем чтении изменения в законы об обращении лекарственных средств, которые касаются ввоза в РФ незарегистрированных лекарств и взаимозаменяемости препаратов.

Закон (№ 745128-7) был подготовлен правительством. В частности, он должен разрешить поставку в РФ в порядке, определенным правительством, конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов.

Для решения вопроса о ввозе в РФ незарегистрированного лекарства будет необходимо заключение врачебной комиссии медицинской организации о неэффективности или невозможности применения у конкретного пациента иных зарегистрированных лекарственных препаратов.

В Госдуме считают, что новый закон позволит избежать возбуждения уголовных дел за приобретение отсутствующих на российском рынке лекарств для тяжелобольных.

В России было несколько случаев задержания матерей за заказ для своего ребенка за границей незарегистрированных в России препаратов, в частности, "Фризиума". Общественность и правозащитники называли ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", обеспокоенность выражали и в Кремле.