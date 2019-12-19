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19.12.19 15:50
Чувашия получит более миллиарда рублей из федбюджета на снижение уровня бедности
Механизмы по снижению бедности обсуждались на совете по стратегическому развитию и проектной деятельности под руководством главы Чувашии Михаила Игнатьева.
"В 2020-2022 годах Чувашской Республике из федерального бюджета будет ежегодно выделяться 372,4 млн рублей на реализацию мероприятий по снижению бедности", - приводятся в сообщении слова Игнатьева.
Он отметил, что Чувашия в числе 21 региона России является участником пилотного проекта Минтруда России по анализу причин и снижения уровня бедности.
"По прошлому году у нас уровень бедности составлял 8,3%. По этому году этот показатель прогнозируется примерно на том же уровне. При этом задачей, которую перед нами поставил президент Российской Федерации, является снижение уровня бедности к 2024 году в два раза. Задача наша - работать на результат. Нужно открывать новые, высокотехнологичные производства, повышать производительность труда", - резюмировал глава республики.
Одним из механизмов, направленных на снижение бедности, должен стать социальный контракт, на основании которого малоимущим людям и семьям предусмотрены выплаты по нескольким направлениям.
По информации властей, первым направлением станет поддержка при трудоустройстве.
"Гражданам будут предоставляться выплаты в размере 10 тыс. 134 рублей за трудоустройство или прохождение профессионального обучения при содействии службы занятости на срок - не более 12 месяцев", - говорится в сообщении.
Также механизмами соцконтракта запланирована возможность оплаты курса обучения - до 30 тыс. рублей, предоставление выплат в период обучения в размере 10 тыс. 134 рублей в срок до трех месяцев, а также возмещения работодателю за стажировку после обучения в размере МРОТ и страховых взносов (до 9 месяцев).
"Социальные контракты будут выдаваться для развития собственного дела. В случае успешной "защиты" проекта на районной комиссии гражданам будет выделяться 250 тыс. рублей при условии осуществления деятельности ИП не меньше трех лет (в случае прекращения деятельности предусмотрен полный возврат средств)", - отмечается в пресс-релизе.
Также предусмотрена прямая финансовая поддержка семей в размере 10 тыс. 134 рублей ежемесячно, но не более 12 месяцев, при этом выплата будет производиться одному члену семьи.
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в майском указе в 2018 году поставил перед правительством задачу снизить уровень бедности в России в два раза к 2024 году (если брать за базу 2017 год, то это означает снижение как минимум до 6,6%).
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