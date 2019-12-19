От санкций до личного: Путин более 4 часов отвечал на вопросы
  
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Главные события
19.12.19 15:55

Путин назвал внутреннюю стабильность главным результатом своей работы

© РИА Новости. Сергей Гунеев
19 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил, что самыми тяжелыми событиями для него на посту главы государства стали теракты в Беслане и в театральном центре на "Дубровке".

"Что касается самых ярких событий и самых тяжелых, я уже говорил об этом. Самые тяжелые, конечно, это крупные теракты - это Беслан, никогда этого не забуду, это теракт на "Дубровке", - сказал Путин на большой пресс-конференции в четверг.

Главным результатом, который был достигнут в период руководства страной, президент РФ назвал стабильность. "У нас наступила ситуация внутренней стабильности, уверенности в том, что страна будет развиваться стабильным путем и дальше. Вот это, наверное, самое главное. Экономика кардинально поменялась", - сказал глава государства.

У России один из самых низких в мире показателей по внешней задолженности государства, инфляция в 90-х годах была 200-300%, а сейчас 3,25%. "Забыли уже просто это, уже забыли, что это такое. Это другая экономика совсем", - отметил он.

Путин подчеркнул, что еще осталось много нерешенных проблем в экономике. "Самое главное из них - это повышение производительности труда, и на этой базе увеличение темпом экономического роста. Но все-таки это не сравнить с тем, что было", - отметил президент.

Он отметил, что Россия в начале 2000-х годов и сейчас - это две разные страны. "Я уже не говорю про вопросы, связанные с безопасностью. Чего греха таить, надо прямо называть вещи своими именами. Еще до 2006 года проходили активные боевые действия на Кавказе, боевые, с применением танков, авиации и другой тяжелой техники", - сказал Путин.

При этом он не стал отвечать на вопрос, можно ли назвать его исторической личностью.

"Это следующие поколения скажут - можно или нет. Думаю, что для людей, для нас, для современников, тем более для меня лично это не вопрос, на который я должен отвечать. Люди должны будут в будущем оценить, что сделано было для страны, может быть, чего-то не удалось сделать", - сказал Путин.

Общественное мнение в данном случае, заметил президент, самый лучший показатель.

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