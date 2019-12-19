Представители Москвы, Берлина, Парижа и Лондона подтвердили неизменную приверженность СВПД - МИД РФ

19.12.19 16:21

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Замглавы МИД России Сергей Рябков в четверг обсудил с коллегами из Великобритании, Германии и Франции пути сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"19 декабря состоялась встреча заместителя министра иностранных дел РФ С.А.Рябкова с политдиректором МИД Великобритании Р.Муром, политдиректором МИД Германии Й.Плётнером и Генеральным директором по политическим вопросам и безопасности (политдиректором) МИД Франции Ф.Эррерой. Была детально рассмотрена сложившаяся непростая ситуация с реализацией Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)", - говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что участники встречи подтвердили неизменную приверженность СВПД, подчеркнув необходимость продолжения усилий по поиску путей сохранения плана действий.

"Российская сторона вновь подчеркнула важность проявлять сдержанность в отношении любых шагов, которые бы еще больше осложняли реализацию всеобъемлющих договорённостей и создавали неопределённость относительно их дальнейшей судьбы. Была также отмечена важность сопряжения усилий остающихся участников СВПД с целью возвращения реализации Плана действий в изначально согласованные рамки", - отмечается в сообщении.

Ранее о том, что Россия, Великобритания, Франция и ФРГ планируют провести четырехстороннюю встречу по СВПД, "Интерфаксу" сообщил посол Великобритании в РФ Лори Бристоу.

По его словам, переговоры проводятся с целью обсуждения задач СВПД: "Если возможно адаптировать соглашение для достижения этих задач - прекрасно. Если нет, необходимо найти другой способ их достижения". "Мы солидарны с Россией в тех целях, которых пытаемся достичь в этом. Мы пытаемся стимулировать Иран, чтобы он не шел по пути разработки ядерного оружия", - сказал британский дипломат.