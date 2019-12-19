Второй мост через Обь могут начать строить в 2021 году в Югре

19.12.19 16:49

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Строительство моста через реку Обь в районе Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре может начаться в 2021 году, сообщила губернатор региона Наталья Комарова в своем инстаграме в четверг.

По словам главы Югры, в среду состоялась встреча руководства региона с первым замминистра транспорта РФ Иннокентием Алафиновым, где обсуждались варианты строительства моста.

"Стремимся сформировать все решения так, чтобы с 2021 года можно было начать стройку", - отметила Комарова.

Как сообщает департамент общественных и внешних связей Югры, стороны в ходе встречи договорились о создании в 2021 году рабочей группы по реализации проекта.

Глава округа также отметила, что строительство моста имеет социально-экономическую значимость не только для региона, но и для страны в целом. Так, мост будет являться частью перспективного федерального транспортного коридора "Москва - Тюмень - Сургут - Салехард" в рамках формирующихся транспортных коридоров "Артика - Азия" и "Северный транспортный коридор".

В правительстве Югры "Интерфаксу" не смогли уточнить информацию о сроках завершения строительства моста, а также об инвесторах проекта.

Ранее сообщалось, что проектированием моста займется АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", выступавшее генеральным проектировщиком Крымского моста. Стоимость проектирования составит 280,1 млн рублей. Подрядчик должен провести изыскательные работы не позднее 20 декабря 2019 года, проектные работы должны быть завершены до 20 декабря 2020 года. Предельная стоимость строительства моста не должна превышать 29,32 млрд рублей.

Как ранее поясняли "Интерфаксу" в департаменте общественных и внешних связей Югры, новый, второй, мостовой переход через Обь в Сургутском районе (действующий мост перегружен - ИФ) планируется в качестве объекта федерального значения в составе федерального дорожного коридора "Тюмень - Сургут - Новый Уренгой - Надым - Салехард".

Строительство будет вестись с привлечением государственных и частных средств, при этом 40% от общей стоимости строительства придется на средства федерального и окружного бюджетов.

Сообщалось также, что в 2017 году власти Югры без объявления причин отложили подведение итогов конкурса на право заключения концессионного соглашения по строительству моста.

Согласно информации на сайте "Фонда развития Югры", загруженность существующего моста через Обь возле Сургута выше нормативной в 2,5 раза. При этом ввод в эксплуатацию второго моста позволит снять транспортные ограничения экономического развития региона за счет увеличения количества перевозимых грузов.