Пять человек погибли в ДТП на трассе в Алтайском крае

19.12.19 17:10

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19 декабря. Interfax-Russia.ru - Пять человек, в том числе четверо полицейских, погибли в ДТП с участием полицейского автомобиля на трассе в Алтайском крае, сообщает в четверг пресс-центр главного управления МВД по региону.

"В 18:50 местного времени в Алейском районе на автодороге А-322 между селами Урюпино и Красный Яр произошло столкновение служебного автомобиля полиции ВАЗ 21074 и "Тойота Филдер". По предварительным данным, в отечественном автомобиле находилось пять сотрудников полиции, четверо из которых погибли на месте ДТП, одна женщина госпитализирована", - говорится в сообщении.

В салоне второго автомобиля находилось три человека, один из которых погиб, ещё двое госпитализированы.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.