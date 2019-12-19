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19.12.19 17:10
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Алтайском крае
"В 18:50 местного времени в Алейском районе на автодороге А-322 между селами Урюпино и Красный Яр произошло столкновение служебного автомобиля полиции ВАЗ 21074 и "Тойота Филдер". По предварительным данным, в отечественном автомобиле находилось пять сотрудников полиции, четверо из которых погибли на месте ДТП, одна женщина госпитализирована", - говорится в сообщении.
В салоне второго автомобиля находилось три человека, один из которых погиб, ещё двое госпитализированы.
В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.
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