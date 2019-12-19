СКР организовал проверку по информации о проблемах ветеранских домов в Сочи

19.12.19 17:17

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Следователи в Сочи выясняют обстоятельства, приведшие к нарушению прав ветеранов Великой Отечественной войны в городе-курорте.

"Во время проведения большой пресс-конференции Владимира Путина журналист рассказал о проблемах ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны в Сочи, для проживания которых были построены дома к 60-летию Победы", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Краснодарскому краю в четверг.

По словам журналиста, "пенсионеры живут в ужасных условиях, практически в "трущобах", а местные чиновники используют эти помещения в собственных целях, тем самым нарушают права ветеранов и инвалидов, в том числе заселяют посторонних лиц и взимают оплату".

"По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Краснодарскому краю незамедлительно организована доследственная проверка", - отмечается в сообщении ведомства.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие нарушению прав ветеранов Великой Отечественной войны, устанавливают круг лиц, ответственных за произошедшее.

Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.