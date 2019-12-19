Глава Якутии направил деньги для новогоднего приема депутатов одаренным детям на участие в школьной олимпиаде

19.12.19 17:23

© РИА Новости. Владимир Трефилов

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Глава Якутии Айсен Николаев отменил традиционный новогодний прием для руководителей и депутатов и направил высвободившиеся средства на дополнительную поддержку одаренных детей.

"Проезд оплатят команде школьников республики на престижную международную Олимпиаду физико-математического лицея имени Жаутыкова в Республике Казахстан, где участвуют 40 команд из 30 стран", - сообщил Николаев в инстаграме.

Кроме того, помощь оказана сборной команде Якутии по хоккею с шайбой (юноши 2011г.р.), которым нужно выехать на Международный Турнир Champion Cup (Кубок КМАПЖС) в Старый Оскол. В команде 17 мальчиков и два тренера из Якутска и Нерюнгри.

В пресс-службе главы Якутии агентству "Интерфакс - Дальний Восток" уточнили, что сумма сэкономленных и переданных детям средств превышает 540 тыс. рублей.