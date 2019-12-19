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19.12.19 17:39
Слуцкий назначен главным тренером "Рубина"
"Леонид Слуцкий сегодня назначен на должность главного тренера ФК "Рубин",- сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что казанский клуб расстался с Романом Шароновым и его тренерским штабом.
В июне этого года "Рубин" объявил о назначении Романа Шаронова в качестве исполняющего обязанности главного тренера команды. Однако в связи с тем, что специалист не имел соответствующей лицензии для работы главным тренером, юридически эту должность занял испанец Эдуардо Докампо.
В чемпионате Российской премьер-лиги "Рубин" набрал 19 очков в 19 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице.
Последним клубом Слуцкого был голландский "Витесс", который он покинул в конце ноября. Поводом стало поражение "Витесса" от "Херенвена" в гостевом матче 15-го тура чемпионата Нидерландов. Это поражение стало для "Витесса" пятым подряд в чемпионате.
Слуцкий приступил к работе главным тренером "Витесса" перед стартом сезона-2018/19. Работе в Нидерландах также предшествовала деятельность на посту главного тренера английского "Халл Сити".
Также Слуцкий тренировал московский ЦСКА, с которым три раза становился чемпионом России, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.
Кроме этого, он работал с самарскими "Крыльями Советов", "Москвой" (клуб не существует с 2010 года) и элистинским "Ураланом".
С августа 2015 года по июнь 2016 года Слуцкий занимал пост главного тренера сборной России. Специалист вывел национальную команду на чемпионат Европы 2016 года, где россияне не смогли выйти из группы с Англией, Словакией и Уэльсом.
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