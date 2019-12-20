Росприроднадзор не выдал разрешение на продажу моржей из "китовой тюрьмы" в Китай

20.12.19 06:09

Фото предоставлены реабилитационным центром "Тюлень"

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Росприроднадзор принял решение отказать Центру океанографии и морской биологии "Дельфиния" (ООО "Акватория") в выдаче разрешения на вывоз в Китай шести детенышей моржей из "китовой тюрьмы".

"Заявителям было отказано в выдаче разрешения (сертификата) СИТЕС на экспорт шести живых особей моржа", - сообщается на сайте Росприроднадзора.

Основанием для такого решения послужило то, что животные были выловлены в культурно-просветительских целях, а это не подразумевает продажу животных за пределы России.

Установлено, что моржата были добыты законно на основании разрешений Росрыболовства. Все они самки, рождены в 2018 году.

Отмечается, что тихоокеанские моржи не занесены в Красную книгу Российской Федерации, но находятся под охраной Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, СИТЕС (внесены в III приложение СИТЕС).