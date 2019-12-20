Российско-индийское учение "Индра-2019" торжественно закрылось на полигоне "Бабина"

20.12.19 06:11

© РИА Новости. Илья Питалев

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Торжественная церемония закрытия межвидового российско-индийского учения "Индра-2019" прошла на полигоне "Бабина" в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщила в пятницу пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

"В рамках церемонии, которая завершила десятидневное учение, на плацу индийского полигона прошло общее построение его участников. Государственный министр обороны правительства Индии Шрипад Наик и заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Сергей Севрюков поздравили личный состав подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа и механизированной пехотной батальонной группы 31-й бронетанковой дивизии ВС с окончанием учения и отметили, что оно прошло на высоком уровне", - говорится в сообщении.

После объявления о закрытии "Индры-2019" прозвучали национальные гимны двух стран и флаг учения был спущен.