Директор компании-застройщика во Владивостоке за обман дольщиков приговорен к 7 годам колонии

20.12.19 06:28

© РИА Новости. Андрей Старостин

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Суд во Владивостоке вынес обвинительный приговор руководителю-компании-застройщика за мошенничество со средствами дольщиков и "двойную" продажу недвижимости, сообщила в пятницу прокуратура Приморского края.

"Ленинский районный суд Владивостока назначил ему за содеянное 7 лет лишения свободы с лишением права заниматься строительной деятельностью сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

Надзорное ведомство уточняет, что подсудимый признан виновным в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в крупном размере.

Суд установил, что генеральный директор компании-застройщика, возводившей многоквартирный жилой дом, расположенный по ул. Грибоедова, 46 во Владивостоке, вопреки законным интересам коммерческой организации распоряжался полученными от граждан в счет участия в долевом строительстве жилого дома деньгами по своему усмотрению.

"Своими действиями он фактически лишил потерпевших - участников долевого строительства многоквартирного жилого дома возможности получить в собственность квартиры в этом доме", - говорится в сообщении.

Кроме того, злоумышленник осуществил двойную продажу коммерческой площади в указанном доме.

Приговор не вступил в законную силу, обжалуется защитой.