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20.12.19 06:28
Директор компании-застройщика во Владивостоке за обман дольщиков приговорен к 7 годам колонии
"Ленинский районный суд Владивостока назначил ему за содеянное 7 лет лишения свободы с лишением права заниматься строительной деятельностью сроком на 3 года", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство уточняет, что подсудимый признан виновным в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в крупном размере.
Суд установил, что генеральный директор компании-застройщика, возводившей многоквартирный жилой дом, расположенный по ул. Грибоедова, 46 во Владивостоке, вопреки законным интересам коммерческой организации распоряжался полученными от граждан в счет участия в долевом строительстве жилого дома деньгами по своему усмотрению.
"Своими действиями он фактически лишил потерпевших - участников долевого строительства многоквартирного жилого дома возможности получить в собственность квартиры в этом доме", - говорится в сообщении.
Кроме того, злоумышленник осуществил двойную продажу коммерческой площади в указанном доме.
Приговор не вступил в законную силу, обжалуется защитой.
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