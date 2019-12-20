Суд во Владивостоке отменил приказ об увольнении главы медцентра Дальневосточного федерального университета

20.12.19 06:31

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Ленинский районный суд Владивостока признал незаконным увольнение главы медцентра Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Олега Пака.

"Исковые требования Пака Олега Игоревича удовлетворить, признать приказ ДВФУ незаконным и отменить его", - сообщили журналистам в суде.

Решение вступило в законную силу.

Как сообщалось, трудовой договор с главврачом медцентра Олегом Паком ДВФУ прекратил 29 ноября в связи с наличием у него судимости по статьям Уголовного кодекса 130 и 116.1 ("Оскорбление" и "Побои") за избиение супруги. О судимости он не сообщил при трудоустройстве.

Новость об увольнении главврача медцентра имела широкий общественный резонанс. В его поддержку выступила общественность и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Врач оспорил увольнение в суде.