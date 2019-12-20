Лимаренко уверен, что "плоские" тарифы на авиарейсы в Москву жизненно важны для Сахалина

20.12.19 06:34

© РИА Новости. Михаил Климентьев

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Сохранение "плоских" тарифов (с фиксированной стоимостью, которая не зависит от даты покупки) на авиаперелеты в Москву жизненно важно для сахалинцев и всех дальневосточников, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, сообщается в пятницу на сайте правительства региона.

"Весь 2019 год при поддержке федеральных властей мы работали над возвращением "Аэрофлота" на Сахалин, сохранением плоских тарифов и введением более вместительных самолетов на рейсах между Южно-Сахалинском и Москвой. Эта жизненно важная задача была успешно решена благодаря поддержке руководства страны", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Он поддержал заявление президента РФ Владимира Путина о продолжении субсидирования государством авиаперевозок дальневосточников, которое тот сделал на пресс-конференции в четверг. Политика сохранения плоских тарифов, считает губернатор, "укладывается в стратегию по созданию в Южно-Сахалинске международного транспортного хаба".

По данным руководства аэропорта "Южно-Сахалинск", субсидирование московских рейсов дает главному аэропорту Сахалина ежегодный прирост пассажиропотока на 10-12%, так как "жители островного региона могут беспрепятственно и по доступным тарифам выезжать на материк, к местам отдыха" и "не чувствовать себя оторванными от большой земли".

Как сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в правительстве региона, областная власть, в свою очередь, продолжает субсидирование единых тарифов на внутрирегиональных авиаперевозках.

Так, на 2020 год в областном бюджете на эти цели заложено почти 765 млн рублей (что на уровне 2019 года). Эти деньги будут перечислены авиакомпании "Аврора" на осуществление перевозок из Южно-Сахалинска в Оху (север Сахалина), в Ноглики (север Сахалина), в Шахтерск (западное побережье Сахалина), в Курильск (о. Итуруп, Южные Курилы) и в Южно-Курильск (о. Кунашир, Южные Курилы).

Из областного бюджета в текущем году также субсидируются "плоские" тарифы на московские рейсы с Сахалина авиакомпании "Аэрофлот", который после годового перерыва с конца октября 2019 года возобновил полеты из Москвы в Южно-Сахалинск.