31 декабря объявлен в Еврейской автономной области выходным

20.12.19 06:44

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн подписал распоряжение о переносе выходного дня с 28 на 31 декабря, сообщает в пятницу управление внутренней политики правительства региона.

"28 декабря, суббота, будет рабочим днем, 31 - выходным", - говорится в сообщении

Власти региона заранее провели опрос в соцсетях на эту тему. В нем приняли участие несколько тысяч человек. 94 % проголосовавших предпочли перенести выходной.

"Решение сделать 31 декабря выходным днем позволит жителям области комфортно подготовиться к встрече Нового года и создаст праздничное настроение", - говорится в сообщении

Как сообщалось ранее, подобное решение было принято также властями Приморского края, Магаданской области, Приамурья, Бурятии и Якутии.