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20.12.19 07:17
Туман третьи сутки мешает работе аэропорта Якутска, задержаны два рейса из Москвы
"Температура воздуха в аэропорту "Якутск" составляет минус 41 градус, метеорологическая видимость по данным на 8:50 (02:50 МСК) - 700 м", - говорится в сообщении.
По решению авиакомпании "Аэрофлот" отменен рейс Москва (аэропорт "Шереметьево") - Якутск. Рейс Москва (аэропорт "Домодедово") - Якутск авиакомпании S7 задержан в аэропорту вылета.
"Итоговое решение о взлете и посадке принимает командир воздушного судна в зависимости от метеоминимума экипажа и самого самолета", - отмечается в сообщении.
По информации пресс-службы, на вылет из аэропорта "Якутск" задержан рейс ЯК485 Якутск - Новосибирск. Задержка не связана с погодными условиями. Вылет назначен на 13:00 (07:00 МСК).
Остальные рейсы выполняются в штатном режиме.
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