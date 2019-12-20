Туман третьи сутки мешает работе аэропорта Якутска, задержаны два рейса из Москвы

20.12.19 07:17

© РИА Новости. Антон Денисов

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Вылет двух авиарейсов из Москвы в Якутск задерживается третьи сутки из-за непогоды, сообщает в пятницу пресс-служба аэропорта "Якутск".

"Температура воздуха в аэропорту "Якутск" составляет минус 41 градус, метеорологическая видимость по данным на 8:50 (02:50 МСК) - 700 м", - говорится в сообщении.

По решению авиакомпании "Аэрофлот" отменен рейс Москва (аэропорт "Шереметьево") - Якутск. Рейс Москва (аэропорт "Домодедово") - Якутск авиакомпании S7 задержан в аэропорту вылета.

"Итоговое решение о взлете и посадке принимает командир воздушного судна в зависимости от метеоминимума экипажа и самого самолета", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, на вылет из аэропорта "Якутск" задержан рейс ЯК485 Якутск - Новосибирск. Задержка не связана с погодными условиями. Вылет назначен на 13:00 (07:00 МСК).

Остальные рейсы выполняются в штатном режиме.