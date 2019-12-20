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20.12.19 07:21
"Победа" запросила допуски к рейсам из Сибири в Таиланд
Допуски запрошены на рейсы из Красноярска, Новосибирска, Иркутска в Бангкок и Пхукет. В каждом случае - с частотой до четырех раз в неделю. На часть из допусков или частот также претендуют авиакомпании S7, Nordwind, NordStar, "Уральские авиалинии". "Победа" также запросила допуск к рейсам до четырех раз в неделю по маршруту Омск - Пхукет, других претендентов на него нет. До этого "Победа" не выполняла рейсов в Таиланд.
Параллельно компания просит допуски к рейсам из Москвы в три города Германии - Нюрнберг, Бремен и Падерборн, во всех случаях до семи раз в неделю. На допуск к Нюрнбергу также претендует "ЮТэйр". Еще один запрошенный допуск - на полеты до семи раз в неделю из Москвы в Ханью (о.Крит).
На сезон лето-2020 "Победа" запросила допуски из Москвы в ряд городов Италии, куда уже летала ранее по соглашению с итальянской авиакомпанией Ernest: в Верону, Геную, Бари, Триест, Римини, Палермо, Тревизо, Бергамо, Рим.
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