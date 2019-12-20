Определены границы лесопаркового пояса Новосибирска

20.12.19 07:45

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Приказом министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области установлены границы лесопаркового зеленого пояса на территории земель лесного фонда вокруг Новосибирска, сообщает в пятницу пресс-служба облправительства.

"Установлены четкие границы лесопаркового зеленого пояса вокруг Новосибирска площадью свыше 63 тысяч га - на этих землях запрещено размещать свалки, разрабатывать месторождения полезных ископаемых и проводить сплошные рубки (за исключением санитарных - ИФ)", - говорится в сообщении.

Также на этой территории запрещено размещать объекты хранения и утилизации отходов 1-3-го классов опасности, строить скотомогильники и фермы.

Допускается строительство линейных объектов - дорог и ЛЭП. Лесовосстановление на такой территории должно будет производиться в приоритетном порядке, то есть не позднее года с момента проведения рубки. Нельзя будет размещать в границах пояса лесопилки и прочие объекты по переработке древесины. Также площадь пояса нельзя будет уменьшить.

В течение 2019 года был подготовлен перечень территорий, подлежащих включению в "зеленый щит", а также исключаемых из него, в том числе месторождения полезных ископаемых, территории, планируемые под капитальное строительство и т.д. В результате была сформирована внешняя граница лесопаркового зеленого пояса в границах земель лесного фонда Искитимского, Колыванского, Мошковского, Новосибирского лесничеств.

"Созданный "зеленый щит" - это экологический каркас, который отличается от других территорий тем, что в него можно включать не только леса, но и территории зеленых насаждений больниц, образовательных учреждений, рекреационные зоны, реки и водоохранные зоны, озера, а также ценные природные ландшафты", - отмечает министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Даниленко, слова которого приводятся в сообщении.