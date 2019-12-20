Работникам кузбасской шахты погасили почти 39 млн рублей долгов по зарплате

20.12.19 07:48

© РИА Новости. Михаил Мордасов

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Руководство ООО "Шахтоуправление Карагайлинское" (Кузбасс) выплатило 944 работникам предприятия долги по зарплате за октябрь текущего года, сообщает пресс-служба государственной инспекцией труда в Кемеровской области в пятницу.

По данным ведомства, задолженность была выявлена в ноябре текущего года после жалобы шахтеров в инспекцию.

"Была выявлена задолженность по заработной плате за октябрь коллективу в количестве 944 человека в размере 38 млн 815 тысяч рублей. На сегодняшний день задолженность по заработной плате погашена в полном объеме", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что юридическое лицо ООО "Шахтоуправление Карагайлинское" оштрафовано на 30 тыс. рублей.

Как сообщалось, в начале декабря ООО "Шахтоуправление Карагайлинское" вошло в тройку угольных компаний региона, имеющих наибольшую задолженность по зарплате перед работниками.