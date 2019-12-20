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20.12.19 07:48
Работникам кузбасской шахты погасили почти 39 млн рублей долгов по зарплате
По данным ведомства, задолженность была выявлена в ноябре текущего года после жалобы шахтеров в инспекцию.
"Была выявлена задолженность по заработной плате за октябрь коллективу в количестве 944 человека в размере 38 млн 815 тысяч рублей. На сегодняшний день задолженность по заработной плате погашена в полном объеме", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что юридическое лицо ООО "Шахтоуправление Карагайлинское" оштрафовано на 30 тыс. рублей.
Как сообщалось, в начале декабря ООО "Шахтоуправление Карагайлинское" вошло в тройку угольных компаний региона, имеющих наибольшую задолженность по зарплате перед работниками.
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